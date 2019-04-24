Сергей Starix Ищук сыграет за DreamEaters на WePlay! Forge of Masters Season 1

Сергей Starix Ищук заменит Владислава Krad Кравченко в составе DreamEaters на турнире WePlay! Forge of Masters Season 1 по CS:GO. Об этом сообщается в сообществе команды во «ВКонтакте».



Согласно заявлению менеджмента, россиянин не сможет посетить соревнования из-за миграционных трудностей. Причины этих проблем не раскрываются.



Сергей Starix Ищук выступал на профессиональной сцене с 2007 по 2019 год. Он играл за такие команды, как Natus Vincere, KerchNET, Team Spirit и другие. Среди его достижений множество титулов в CS 1.6. Ищук выиграл Intel Extreme Masters VI, DreamHack Winter 2010, WCG 2010 и ряд других соревнований.



WePlay! Forge of Masters Season 1 пройдёт с 3 по 5 мая в Киеве (Украина). Призовой фонд соревнований составляет $ 36 тыс.