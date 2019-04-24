Бакыт Zayac Эмилжанов перешёл в Na’Vi. Chuvash ушёл в инактив

Евгений Chuvash Макаров покинул основной состав Natus Vincere по Dota 2. Он отправился в запас команды. Его заменил участник The Pango Бакыт Zayac Эмилжанов.



«Иногда так бывает, что команда достигает определенного предела и для того, чтобы прогрессировать дальше, необходимо провести точечные изменения. Chuvash хороший игрок и тиммейт, я желаю ему удачи и уверен, что он сможет в полной мере раскрыться в новой команде.



В свою очередь, рад приветствовать в команде Бакыта. Считаю, что он привнесет много новых идей и усилит нас перед последним рывком к главному турниру года», — прокомментировал изменения менеджер состава Игорь caff Сидоренко.



Также менеджмент сообщил о возвращении в состав Акбара SoNNeikO Бутаева. Киберспортсмен пропустил два турнира по состоянию здоровья.



Chuvash играл за Na’Vi с сентября 2018 года. В составе организации он стал серебряным призёром DreamLeague Season 10, Megafon Winter Clash и занял 13-16-е место на DreamLeague Major.



Состав Natus Vincere по Dota 2:

— Акбар SoNNeikO Бутаев

— Владислав Crystallize Кристанек

— Идан MagicaL Варданян

— Евгений Blizzy Ри

— Бакыт Zayac Эмилжанов