Евгений Chuvash Макаров покинул основной состав Natus Vincere по Dota 2. Он отправился в запас команды. Его заменил участник The Pango Бакыт Zayac Эмилжанов.
«Иногда так бывает, что команда достигает определенного предела и для того, чтобы прогрессировать дальше, необходимо провести точечные изменения. Chuvash хороший игрок и тиммейт, я желаю ему удачи и уверен, что он сможет в полной мере раскрыться в новой команде.
В свою очередь, рад приветствовать в команде Бакыта. Считаю, что он привнесет много новых идей и усилит нас перед последним рывком к главному турниру года», — прокомментировал изменения менеджер состава Игорь caff Сидоренко.
Также менеджмент сообщил о возвращении в состав Акбара SoNNeikO Бутаева. Киберспортсмен пропустил два турнира по состоянию здоровья.
Chuvash играл за Na’Vi с сентября 2018 года. В составе организации он стал серебряным призёром DreamLeague Season 10, Megafon Winter Clash и занял 13-16-е место на DreamLeague Major.
Состав Natus Vincere по Dota 2:
— Акбар SoNNeikO Бутаев
— Владислав Crystallize Кристанек
— Идан MagicaL Варданян
— Евгений Blizzy Ри
— Бакыт Zayac Эмилжанов
Бакыт Zayac Эмилжанов перешёл в Na’Vi. Chuvash ушёл в инактив