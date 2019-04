Артём fng Баршак: мы делаем глупые ошибки и злимся из-за этого

Капитан Gambit Esports по Dota 2 Артём fng Баршак прокомментировал выступление команды на групповой стадии OGA Dota Pit Minor 2019. По его мнению команда потерпела три поражения из-за своего подхода к матчам.



«Я бы не сказал, что мы расстраиваемся в плане того, что проиграли групповую стадию. Мы приехали сюда, зная, что групповая стадия ничего не решает. Большая проблема в том, что мы проигрываем сами себе — допускаем глупейшие ошибки и из-за этого злимся. Опять же, групповая стадия ничего не решает. Уверен, что мы соберёмся к плей-офф и уже проделаем работу в плане подготовки и всего остального. Должно быть получше», — рассказал Баршак в послематчевом интервью.



Gambit Esports проиграла три стартовых матча на турнире OGA Dota Pit Minor 2019. Команда уступила Royal Never Give Up, BOOM ID и Ninjas in Pyjamas. Несмотря на результаты группового этапа, все участники выходят в верхнюю сетку плей-офф.



OGA Dota Pit Minor 2019 проходит в Сплите (Хорватия). Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс. и 500 очков DPC. Победитель отправится на мэйджор MDL Disneyland Paris Major.