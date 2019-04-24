MIBR сыграет на ESL One Cologne 2019 по CS:GO

Бразильский коллектив MIBR получил приглашение на турнир ESL One Cologne 2019 по CS:GO. Об этом организаторы сообщили в «Твиттере».

Команда стала шестым участником чемпионата. Ранее инвайты получили Natus Vincere, Astralis, BIG, Ninjas in Pyjamas и FaZe Clan. Ещё шесть команд получат прямые приглашения от ESL, а оставшиеся четыре слота разыграют в Европейских, Азиатских и Североамериканских квалификациях.



ESL One Cologne 2019 пройдёт со 2 по 7 июля в Кёльне (Германия) на Lanxess-Arena. Участники разыграют между собой $ 300 тыс.