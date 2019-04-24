Данил Dendi Ишутин: в Tigers не было результатов и я решил двигаться дальше

Профессиональный игрок в Dota 2 Данил Dendi Ишутин дал интервью журналистам компании HyperX. В нём киберспортсмен рассказал о причинах ухода из команды Tigers.



«Я съездил туда один раз, поиграл 25 дней где-то, почти месяц. Второй раз — вот мы поиграли тоже 20 с чем-то дней на буткемпе, и еще неделю в Индии у нас был турнир. По сути, два месяца я с ними поиграл. Мне много что понравилось. Много подчеркнул для себя, но в конце концов важны результаты — результатов нет. Поэтому я решил для себя, что, наверное, стоит двигаться дальше. Потому что ездить туда и жить там по месяцу в доме, из которого я выхожу 3-4 раза в месяц, довольно-таки тяжело. Когда рядом нет ни друзей, ни близких, ни родных лиц, другая еда, менталитет, температура, все по-другому. Я в принципе готов это делать, если бы были результаты. Так как результатов нет, я хочу пробовать что-то дальше. Не хватило уровня игры, понимания и взаимодействий. Простыми словами — где-то не сыгрались.



Дальше планирую играть. Мне это приносит очень много удовольствия, и хочется все-таки достигать своих целей, побеждать. Это непросто, но будем думать, что дальше», — рассказал Ишутин.

Dendi играл за Tigers с января по апрель 2019 года. В составе команды он занял второе место на BTS Spring Cup: Southeast Asia и Cobx Masters 2019 Phase 2. До этого киберспортсмен на протяжении восьми лет выступал за Natus Vincere, в составе которых выиграл The International 2011 и стал серебряным призёром чемпионата мира в 2012 и 2013 годах.