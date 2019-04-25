Epic Games запустила в Fortnite кроссовер-ивент со «Мстителями»

Студия Epic Games выпустила обновление 8.50 для шутера Fortnite. В нём разработчики добавили новый кроссовер со «Мстителями». Игрокам предстоит искать в игре камни бесконечности для того, чтобы остановить Таноса.

Особенности нового режима:

— В «Финале» отряд героев должен сразиться с Таносом и читаури, чтобы помешать им заполучить все шесть Камней Бесконечности.

— Обе команды возрождаются после уничтожения до тех пор, пока противники не выполнят свою задачу.

— Одна из команд — герои. Герои возрождаются после уничтожения до тех пор, пока их противники не найдут все шесть Камней Бесконечности.

— Герои получают в начале игры карту сокровищ, на которой отмечено место, где спрятано мифическое оружие Мстителей.

— Остальные предметы Мстителей можно найти в разбросанных по острову сундуках.

— Задача героев: уничтожить армию читаури и одолеть Таноса.

— В команду Таноса входят захватчики читаури и сам титан.

— Читаури начинают игру с мощной лазерной винтовкой, гранатой, разрушающей постройки, и реактивным ранцем, позволяющим ненадолго подниматься высоко в воздух.

— Первый читаури, нашедший Камень Бесконечности, превращается в Таноса.

— Танос сильно бьёт кулаками, использует убийственную лучевую атаку и высоко подпрыгивает, чтобы потом обрушиться вниз, сокрушая всё на своём пути.

— С каждым найденным Камнем Бесконечности способности Таноса становятся мощнее, а у читаури увеличивается запас здоровья.

— Если Таноса уничтожат, другой читаури превратится в него через короткое время (если только Танос не был последним выжившим).

— Если Танос и читаури найдут все шесть Камней Бесконечности, герои перестанут возрождаться.

— Цель Таноса и его армии: найти все шесть камней и уничтожить оставшихся героев.



Подробное описание обновления можно найти на сайте разработчика.