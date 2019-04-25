Epic Games запустила в Fortnite кроссовер-ивент со «Мстителями»

Студия Epic Games выпустила обновление 8.50 для шутера Fortnite. В нём разработчики добавили новый кроссовер со «Мстителями». Игрокам предстоит искать в игре камни бесконечности для того, чтобы остановить Таноса.
Особенности нового режима:
— В «Финале» отряд героев должен сразиться с Таносом и читаури, чтобы помешать им заполучить все шесть Камней Бесконечности.
— Обе команды возрождаются после уничтожения до тех пор, пока противники не выполнят свою задачу.
— Одна из команд — герои. Герои возрождаются после уничтожения до тех пор, пока их противники не найдут все шесть Камней Бесконечности.
— Герои получают в начале игры карту сокровищ, на которой отмечено место, где спрятано мифическое оружие Мстителей.
— Остальные предметы Мстителей можно найти в разбросанных по острову сундуках.
— Задача героев: уничтожить армию читаури и одолеть Таноса.
— В команду Таноса входят захватчики читаури и сам титан.
— Читаури начинают игру с мощной лазерной винтовкой, гранатой, разрушающей постройки, и реактивным ранцем, позволяющим ненадолго подниматься высоко в воздух.
— Первый читаури, нашедший Камень Бесконечности, превращается в Таноса.
— Танос сильно бьёт кулаками, использует убийственную лучевую атаку и высоко подпрыгивает, чтобы потом обрушиться вниз, сокрушая всё на своём пути.
— С каждым найденным Камнем Бесконечности способности Таноса становятся мощнее, а у читаури увеличивается запас здоровья.
— Если Таноса уничтожат, другой читаури превратится в него через короткое время (если только Танос не был последним выжившим).
— Если Танос и читаури найдут все шесть Камней Бесконечности, герои перестанут возрождаться.
— Цель Таноса и его армии: найти все шесть камней и уничтожить оставшихся героев.
Подробное описание обновления можно найти на сайте разработчика.