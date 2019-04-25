Финал Кубка России по киберфутболу—2019 пройдёт на Yota Arena

Федерация компьютерного спорта и Российский футбольный союз рассказали подробности проведения финального этапа Кубка России по киберфутболу—2019.



Мероприятие пройдёт 19 мая в Москве на площадке Yota Arena. На чемпионате сыграют восемь лучших игроков, которые сразятся за призовой фонд в размере 1 млн рублей. Семь слотов получат победители онлайн-квалификаций, а последнее место займёт победитель турнира в 2018 году.



В 2018 году титул получил Михаил Torres Запорожец. В финале киберспортсмен обыграл Роберта Ufenok77 Фахретдинова со счётом 3:2.