NiP прошла в финал виннеров OGA Dota Pit Minor 2019

Forward Gaming уступила Ninjas in Pyjamas в полуфинале виннеров турнира OGA Dota Pit Minor 2019. Матч завершился со счётом 0:2.

Североамериканский коллектив упал во второй раунд нижней сетки. NiP отправилась в финал верхней сетки и гарантировала себе место в топ-4 турнира. Киберспортсмены получат как минимум $ 25 тыс. и 70 рейтинговых баллов.



Во второй день плей-офф BOOM ID сыграет с EHOME, а Alliance с Gambit Esports. Матчи начнутся 26 апреля в 13:00 по мск.



OGA Dota Pit Minor 2019 стал четвёртым майнором соревновательного сезона. Чемпионат завершится 28 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 300 тыс. и 500 баллов Dota Pro Circuit.