Компания Valve выпустила очередное обновление для Counter-Strike: Global Offensive. В нём разработчики исправили внутриигровые ошибки на Train, Inferno и других картах. Также студия добавила Workout в соревновательный режим.
Список основных изменений
Workout добавлена в список карт для соревновательного режима.
Карты Abbey и Biome больше недоступны в соревновательном режиме.
Inferno:
Добавлена текстура для обозначения границы в режиме Wingman.
Исправлена ошибка с отображением частиц в фонтане.
Увеличена яркость в проходе на точку B с середины карты.
Overpass:
Добавлена текстура для обозначения границы в режиме Wingman.
Исправлена ошибка с застреванием бомбы в коннекторе.
Шарики более не блокируют перемещения гранат и игроков.
Train:
Добавлена текстура для обозначения границы в режиме Wingman.
Была обновлена модель машины.
Добавлен белый фон на точке А со стороны террористов.
Vertigo:
Добавлена текстура для обозначения границы в режиме Wingman.
Убрана позиция в шахте лифта.
Уменьшена площадь установки бомбы на обеих точках.
Снижена громкость посторонних звуков.
Убраны паллеты в комнате с лифтом на середине карты.
Подробное описание патча можно найти на сайте игры.
Разработчики CS:GO переработали Vertigo и добавили Workout в матчмейкинг