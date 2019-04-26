Разработчики CS:GO переработали Vertigo и добавили Workout в матчмейкинг

Компания Valve выпустила очередное обновление для Counter-Strike: Global Offensive. В нём разработчики исправили внутриигровые ошибки на Train, Inferno и других картах. Также студия добавила Workout в соревновательный режим.



Список основных изменений

Workout добавлена в список карт для соревновательного режима.

Карты Abbey и Biome больше недоступны в соревновательном режиме.



Inferno:

Добавлена текстура для обозначения границы в режиме Wingman.

Исправлена ошибка с отображением частиц в фонтане.

Увеличена яркость в проходе на точку B с середины карты.



Overpass:

Добавлена текстура для обозначения границы в режиме Wingman.

Исправлена ошибка с застреванием бомбы в коннекторе.

Шарики более не блокируют перемещения гранат и игроков.



Train:

Добавлена текстура для обозначения границы в режиме Wingman.

Была обновлена модель машины.

Добавлен белый фон на точке А со стороны террористов.



Vertigo:

Добавлена текстура для обозначения границы в режиме Wingman.

Убрана позиция в шахте лифта.

Уменьшена площадь установки бомбы на обеих точках.

Снижена громкость посторонних звуков.

Убраны паллеты в комнате с лифтом на середине карты.



Подробное описание патча можно найти на сайте игры.