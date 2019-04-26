Respawn отложила новую Titanfall из-за работы над патчами к Apex Legends

Студия Respawn Entertainment отложила разработку новой части франшизы Titanfall из-за работы над Apex Legends. Компания отдала приоритет созданию новых патчей для «королевской битвы».



В ближайшее время разработчики сосредоточатся на решении текущих проблем игры. Это касается лагов в начале некоторых матчей и проблем со звуком. Кроме этого студия улучшит античит и пообещала добавлять новых героев со стартом каждого нового рейтингового сезона. Об изменениях во втором соревновательном сезоне компания расскажет на мероприятии EA Play. Оно пройдёт с 7 по 9 июня.



Apex Legends вышла 4 февраля 2019 года. За время существования в игру сыграли более 50 млн человек. В апреле игроки раскритиковали сотрудников Respawn за слабую связь с аудиторией. Разработчики перестали публиковать полноценные объявления о проделанной работе и планах по развитию игры.