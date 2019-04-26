Сонг Го Heen Ли стал тренером TNC Predator

Сонг Го Heen Ли присоединился к TNC Predator в качестве тренера. Об этом сообщается в «твиттере» команды. Он должен помочь киберспортсменам подготовиться к ESL One Birmingham 2019 и остальным турнирам текущего сезона.

Последними тренерами команды были Нико Eyyou Барселон и Сиватибан 1437 Сиванатапилаи. Они занимались подготовкой игроков в различные периоды 2018 года. С 2019 года киберспортсмены тренируются без наставника.



Heen начал тренерскую карьеру в 2016 году в составе Team Liquid. Вместе с ним команда заняла первое место на The International 2017, EPICENTER 2017, StarLadder i-League Invitational Season 3, StarLadder i-League Invitational Season 4 и China Dota 2 Supermajor.