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BOOM ID разгромила EHOME на OGA Dota Pit Minor 2019

BOOM ID разгромила EHOME на OGA Dota Pit Minor 2019
Киберспорт / Dota 2

BOOM ID обыграла EHOME в четвертьфинале верхней сетки турнира OGA Dota Pit Minor 2019. Встреча закончилась со счётом 2:0.

Команда прошла в полуфинал виннеров. Следующим соперником состава станет лучший из пары Alliance против Gambit Esports. Матч состоится 26 апреля, начало в 19:00 по мск.

EHOME упала в нижнюю сетку соревнований. Киберспортсменам предстоит сразиться с проигравшим вышеупомянутой пары.

OGA Dota Pit Minor 2019 проходит в Сплите (Хорватия). Призовой фонд чемпионата составляет $ 300 тыс. и 500 баллов DPC. Победитель также получит путёвку на MDL Disneyland Paris Major.

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