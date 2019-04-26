BOOM ID разгромила EHOME на OGA Dota Pit Minor 2019

BOOM ID обыграла EHOME в четвертьфинале верхней сетки турнира OGA Dota Pit Minor 2019. Встреча закончилась со счётом 2:0.

Команда прошла в полуфинал виннеров. Следующим соперником состава станет лучший из пары Alliance против Gambit Esports. Матч состоится 26 апреля, начало в 19:00 по мск.



EHOME упала в нижнюю сетку соревнований. Киберспортсменам предстоит сразиться с проигравшим вышеупомянутой пары.



OGA Dota Pit Minor 2019 проходит в Сплите (Хорватия). Призовой фонд чемпионата составляет $ 300 тыс. и 500 баллов DPC. Победитель также получит путёвку на MDL Disneyland Paris Major.