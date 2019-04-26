Fnatic выступит на ESL One Cologne 2019 по CS:GO

Организаторы ESL One Cologne 2019 объявили очередного участника чемпионата. Приглашение получила команда Fnatic. Об этом сообщается в «твиттере» турнирного оператора.

Команда стала седьмым участником соревнований. Ранее приглашения получили Astralis, BIG, FaZe Clan, Natus Vincere, MIBR и Ninjas in Pyjamas. Ещё пять организаций получат приглашения, а оставшиеся четыре слота займут победители региональных отборочных в Европе, Северной Америке и Азии.



ESL One Cologne 2019 пройдёт со 2 по 7 июля в Кёльне (Германия). Участники разыграют между собой призовой фонд в $ 300 тыс.