Gambit Esports упала в нижнюю сетку OGA Dota Pit Minor 2019

Alliance обыграла Gambit Esports в четвертьфинале чемпионата OGA Dota Pit Minor 2019. Матч закончился со счётом 2:0.

Европейский коллектив прошёл в следующий раунд и вошёл в топ-6 турнира. В полуфинале виннеров киберспортсмены сразятся с BOOM ID. Противостояние состоится 26 апреля, начало в 18:00 по мск.



Gambit опустила в нижнюю сетку соревнований. Команда сыграет на вылет с EHOME. Матч пройдёт 27 апреля в 13:00.



OGA Dota Pit Minor 2019 стал предпоследним ма йнором соревновательного сезона по Dota 2. Участники разыграют призовой фонд в $ 300 тыс. и 500 очков Dota Pro Circuit. Чемпион отправится на мэйджор в Париже (Франция).