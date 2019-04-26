Роман Дворянкин: у текущих игроков по CS:GO есть время поэкспериментировать

Генеральный менеджер команды Virtus.pro Роман Дворянкин рассказал о причинах изменений в составе организации по CS:GO. По его словам, звёздный состав VP подкосило несколько поражений на соревнованиях.



«Проблемы внутри нашего классического состава, золотой пятерки, к 2017 году стали проявляться еще сильнее. Было понятно, что ребята уже, к сожалению, не тянут. Я рассчитывал, что процесс пойдет быстрее, когда в январе 2018 года мы начали замены, поменяли TaZ. В марте этого же года, когда только заменили TaZ, поехали на первый крупный турнир и в финале проиграли Mousesports. Потом у нас был обидно проигранный финал в Шанхае на CS:GO Asia Championships в июне 2018 года. Пройди эти два турнира чуть по-другому, возможно, ребята не потеряли бы так сильно веру в себя и все было бы иначе.



Второй момент, который нужно понимать: если мы посмотрим на тех же ENCE, которые сейчас выстрелили, то командам нужно как минимум полгода, чтобы сыграться и состояться. В настоящий момент у ребят есть время поэкспериментировать, посмотреть. Мы подписались на те же онлайн-лиги, в которых раньше просто не хотели принимать участие из-за их не самого высокого статуса, только из-за того, чтобы ребята имели соревновательную практику, чтобы мы понимали, какие связки работают», — рассказал Дворянкин в интервью «Канобу».



Virtus.pro сохраняла состав по CS:GO с 2014 по 2018 год. Организацию покинули Ярослав pashabiceps Яжомбковски, Филип NEO Кубски и Виктор TaZ Войтас. От легендарного состава остались Павел byali Белиньски и Януш Snax Погорельски. К ним присоединились Михаил MICHU Мюллер, Михал snatchie Рудцки и Арек Vegi Навойски.