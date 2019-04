Alliance сыграет в финале верхней сетки OGA Dota Pit Minor 2019

BOOM ID уступила Alliance в полуфинале сетки «виннеров» турнира OGA Dota Pit Minor 2019. Встреча завершилась со счётом 1:2.

Европейская команда прошла в финал верхней сетки. Киберспортсмены гарантированно займёт топ-3. Они получат как минимум $ 35 тыс. и 90 рейтинговых очков. В следующем раунде игроки сразятся с Ninjas in Pyjamas. Встреча состоится 27 апреля, начало в 19:00 по мск.



BOOM ID упала в «лузера». Коллектив сразится на вылет с победителем пары Royal Never Give Up против Majestic Esports.



OGA Dota Pit Minor завершится 28 апреля. Победитель турнира получит главный приз в размере $ 125 тыс. и 120 рейтинговых баллов. Также чемпиону достанется слот на MDL Disneyland Paris Major.