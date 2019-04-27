RNG вылетела с OGA Dota Pit Minor 2019

Majestic Esports обыграла Royal Never Give Up в нижней сетке турнира OGA Dota Pit Minor 2019. Матч закончился со счётом 1:0.

Команда из Южной Америки прошла во второй раунд лузеров. Киберспортсменам предстоит сразиться с BOOM ID. Встреча пройдёт 27 апреля, начало — в 14:30 мск.



Китайский коллектив покинул соревнования. Игроки заняли 7-8-е место. Они заработали 20 баллов DPC и $ 10 тыс.



OGA Dota Pit Minor 2019 проходит в Сплите (Хорватия). Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс. и 500 очков DPC.