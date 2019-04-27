Антон COOLLERZ Синьгов: заинтересовался Apex, потому что в Quake сейчас перерыв

Профессиональный игрок в Quake Антон COOLLERZ Синьгов рассказал об интересе к «королевским битвам». Он заявил, что заинтересовался игрой, потому что на профессиональной Quake-сцене сейчас большой перерыв.



«Неправильно характеризовать это как переход. Вернее будет сказать, что я пробую что-то новое, дополнительное, пока в Quake нет турниров. Ближайший чемпионат будет только летом. Есть достаточно большое окно, чтобы посвятить себя чему-то новому, познать какие-то новые скиллы.



Apex я выбрал, потому что так совпало. Неплохая, качественная игра. Большой хайп и надежда на качественный киберспорт, потому что разработчик достаточно серьезный — может предложить что-то достойное», — сказал Синьгов в интервью Cybersport.ru.



Антон COOLLERZ Синьгов сыграл на турнире TwitchCon Europe Showdown 2019 по Apex legends в составе команды PEPEGA_AMD. Он выступал вместе с Александром KTVSKY Лешковым и Евгением iLame Пехтелевым. Коллектив занял четвёртое место и получил $ 18,4 тыс.