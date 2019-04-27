Forward Gaming и BOOM ID выбыли с OGA Dota Pit Minor 2019

Завершился второй раунд нижней сетки турнира OGA Dota Pit Minor 2019. По его результатам Majestic Esports обыграла BOOM ID (1:0), а EHOME разгромила Forward Gaming (1:0).

Majestic и EHOME прошли в следующий раунд, где сыграют друг с другом на вылет. Победитель отправится в финал лузеров. Матч пройдёт 27 апреля, начало — в 17:30 мск.



BOOM ID и Forward Gaming покинули соревнования. Команды заняли 5-6-е место, заработав по $ 15 тыс. и 40 рейтинговых баллов.



OGA Dota Pit Minor проходит в Сплите (Хорватия). Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс. и 500 очков DPC. Победитель отправится на MDL Disneyland Paris Major.