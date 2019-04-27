Majestic Esports заняла четвёртое место на OGA Dota Pit Minor 2019

Majestic Esports уступила EHOME в рамках третьего раунде лузеров на OGA Dota Pit Minor 2019. Матч закончился со счётом 0:1.

Южноамериканский коллектив занял четвёртое место на турнире. Команда получила $ 25 тыс. и 70 баллов Dota Pro Circuit.



Китайская пятёрка прошла в финал лузеров. Игроки сразятся с проигравшим из пары Ninjas in Pyjamas против Alliance. Встреча пройдёт 28 апреля, начало в 13:00 по мск.



OGA Dota Pit Minor 2019 стал четвёртым майнором рейтингового сезона по Dota 2. Чемпионат проходит в Сплите (Хорватия). Победителю достанется $ 125 тыс., 120 очков DPC и путёвка на MDL Disneyland Paris Major.