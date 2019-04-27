Илья Lil Ильюк: TI выигрывает тот, кто лучше справляется с эмоциями

Игрок команды Winstrike по Dota 2 Илья Lil Ильюк высказал мнение о фаворитах The International. По его мнению, к победе на чемпионате мира ведёт правильная эмоциональная подготовка.



«The International это просто игра эмоций. Когда приходишь, там уже ничего не решает — как ты играл до этого, как готовился, насколько хорошо жмёшь на кнопки. У кого хватает силы духа, чтобы справляться с эмоциями, тот, как правило, и выигрывает TI.



Если играешь, как OG, — «Парни мы прошли с открытых квалификаций до финала. Если мы проиграем, то ничего страшного», то с таким настроем очевидно в финале ты будешь сильнее морально, чем соперник», — заявил Ильюк.



Илья Lil Ильюк выступает на профессиональной сцене с 2014 года. Он дважды участвовал в The International в составе команды Virtus.pro. Оба раза организация занимала 5-6-е место.