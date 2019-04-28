Питер ppd Дагер: лучше бы формат OGA Dota Pit Minor был похож на другие майноры

Капитан команды Ninjas in Pyjamas по Dota 2 Питер ppd Дагер высказал своё мнение о системе ODA Dota Pit Minor 2019. Он считает, что организаторам следовало сделать групповой этап более значительным.



«Думаю групповой этап был лишним. По моему им следовало сделать тоже самое, что было на других турнирах. Чтобы в каждой группе определились по два участника верхней и нижней сетки. Правда это было бы не очень хорошо для нас, так как мы заняли третье место в группе, но возможно тогда мы сыграли бы иначе.



В целом мы многому научились за групповой этап, так как относились к ним серьёзно. Наши соперники вероятно тоже что-то почерпнули. Вопрос в том, кто лучше усвоит эти уроки и применит их в плей-офф», — рассказал Дагер.



Ninjas in Pyjamas прошла в гранд-финал OGA Dota Pit Minor 2019. В верхней сетке киберспортсмены обыграли Majestic Esports, Forward Gaming и Alliance. Коллектив сразится за титул чемпиона с победителем пары EHOME против Alliance. Матч состоится 28 апреля, начало в 16:00 по мск.