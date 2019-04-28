Иван Johnta Шевцов ушёл из TyLoo

Иван Johnta Шевцов больше не является тренером состава TyLoo по CS:GO. Об этом сообщает «твиттер» команды. Причиной стало разное видение в вопросах будущего игроков.



«Огромное спасибо руководству клуба и игрокам за время, которое мы провели вместе. Уверен, что мы проделали отличную работу и команда научилась тому, что заставит их быстрее расти и достигать своих целей. Желаю ребятам удачи», — прокомментировал свой уход Шевцов.



Johnta присоединился к TyLoo в январе 2019 года. Вместе с ним команда заняла 17–19-е место на мэйджоре IEM Season XIII Katowice Major и 12–14-е место на StarSeries & i-League CS:GO Season 7. Кроме того, под его руководством коллектив отобрался на DreamHack Master Dallas 2019. Где Шевцов планирует продолжить карьеру, пока неизвестно.