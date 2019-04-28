EHOME и NiP сразятся за титул чемпиона OGA Dota Pit Minor 2019

EHOME обыграла Alliance в финале нижней сетки турнира OGA Dota Pit Minor 2019. Матч завершился со счётом 2:0.

Китайский коллектив прошёл в гранд-финал чемпионата. Команда сразится за первенство с Ninjas in Pyjamas. Встреча состоится 28 апреля, начало — в 16:30 по мск. Победителю достанется $ 125 тыс., 120 баллов DPC и путёвка на MDL Disneyland Paris Major.



Alliance заняла третье место на майноре. Киберспортсмены получили $ 35 тыс. и 90 рейтинговых очков.



OGA Dota Pit Minor 2019 проходит в Сплите (Хорватия). Призовой фонд турнира составляет $ 300 тыс. и 500 баллов Dota Pro Circuit.