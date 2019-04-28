Участника турнира по Magic: The Gathering дисквалифицировали за мошенничество

Член Зала славы карточной игры Magic: The Gathering Юйя Ватанабе был дисквалифицирован на турнире Mythic Championship II: London за мошенничество. Судьи обнаружили маркировку на картах игрока.



Судя по всему, Ватанабе пометил три карты из колоды — Urza's Power Plant, Urza's Tower и Urza's Mine. Эти три карты дают игроку большое количество маны и позволяют создать серьёзную угрозу для противника.



Юйя Ватанабе является одним из самых известных игроков MTG. Он завоевал титул чемпиона мира в 2012 году, а также был признан лучшим игроком 2009 года. В 2016 году он вошёл в Зал славы Magic: The Gathering. На сегодня он является одним из 32 игроков, которые получают приглашения на основные соревнования по этой дисциплине.