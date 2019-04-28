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В Apex Legends добавят новые игровые режимы

В Apex Legends добавят новые игровые режимы
Киберспорт / Другие игры

В шутере Apex Legends появятся новые игровые режимы. Об этом на Reddit рассказал коммьюнити-менеджер студии Respawn Entertainment. Он не стал вдаваться в подробности, отметив, что компания планирует добавить их в будущем.

Это не первый слух о новых режимах в Apex Legends. Ранее датамайнеры обнаружили в игровых файлах упоминание одиночного и парного режимов.

Ранее исполнительный продюсер Respawn Дрю МакКой заявил, что студия отложила разработку новой части Titanfall из-за работы над Apex Legends. Он заявил, что в ближайшее время разработчики сосредоточатся на исправлении внутриигровых ошибок и будут добавлять новых героев со стартом каждого нового соревновательного сезона.

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