NiP выиграла OGA Dota Pit Minor 2019

Ninjas in Pyjamas обыграла EHOME в гранд-финале чемпионата OGA Dota Pit Minor 2019. Матч закончился со счётом 3:2.

Команда стала чемпионом майнора. Киберспортсмены получили главный приз в размере $ 125 тыс. и 120 баллов Dota Pro Circuit. Также игроки выиграли путёвку на MDL Disneyland Paris Major.



EHOME заработала $ 65 тыс. и 60 рейтинговых очков. Состав должен был получить 100 баллов, но из-за замены на игроков наложили штраф в 40%. В итоге организация расположилась на 11-й строчке рейтинга DPC.



OGA Dota Pit Minor 2019 стал предпоследним майнором соревновательного сезона. Он прошёл в Сплите (Хорватия). Участники разыграли призовой фонд в $ 300 тыс. и 500 баллов Dota Pro Circuit.