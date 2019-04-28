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NiP выиграла OGA Dota Pit Minor 2019

NiP выиграла OGA Dota Pit Minor 2019
Киберспорт / Dota 2

Ninjas in Pyjamas обыграла EHOME в гранд-финале чемпионата OGA Dota Pit Minor 2019. Матч закончился со счётом 3:2.

Команда стала чемпионом майнора. Киберспортсмены получили главный приз в размере $ 125 тыс. и 120 баллов Dota Pro Circuit. Также игроки выиграли путёвку на MDL Disneyland Paris Major.

EHOME заработала $ 65 тыс. и 60 рейтинговых очков. Состав должен был получить 100 баллов, но из-за замены на игроков наложили штраф в 40%. В итоге организация расположилась на 11-й строчке рейтинга DPC.

OGA Dota Pit Minor 2019 стал предпоследним майнором соревновательного сезона. Он прошёл в Сплите (Хорватия). Участники разыграли призовой фонд в $ 300 тыс. и 500 баллов Dota Pro Circuit.

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