Михаил Kane Благин: Vertigo — это маленькая карта для контактной игры

Тренер Natus Vincere по CS:GO Михаил Kane Благин прокомментировал последние изменения игрового клиента шутера. По его мнению, новая экономика сделала игру более интересной для зрителей.



«Все быстро привыкают. Еще недавно это было новшество, а сейчас обыденность. В течение игры команды получают больше денег, это плюс для зрителей — мы видим больше интересных задумок команд. Если бы Valve чаще прибегала к советам профессионалов, думаю, изменения были бы ещё лучше. Но и так ничего.



Что касается замены Cache на Vertigo, то глубокую оценку не дам. Пока из общего: очень маленькая карта, это создает множество ранних контактов и не способствует глубокой стратегической игре. Посмотрим, надеюсь, открою для себя на ней много интересного и взгляну на нее более положительно», — заявил Благин в интервью командному порталу.



Михаил Kane Благин является тренером Na’Vi по CS:GO с августа 2017 года. Вместе с ним коллектив выиграл DreamHack Open Winter 2017, CS:GO Asia Championship 2018, ESL One Cologne 2018 и занял второе место на FACEIT Major: London 2018.