Пиковое число зрителей OGA Dota Pit Minor 2019 превысило 130 тыс. человек

Компания Esports Charts опубликовала зрительскую статистику турнира OGA Dota Pit Minor 2019. Согласно отчёту, поклонники Dota 2 потратили на просмотр чемпионата более 4 млн часов, а пиковое число зрителей составило 133 тыс. человек.



Самым популярным матчем стало финальное противостояние Ninjas in Pyjamas против EHOME. Второй по популярности стала встреча Alliance с EHOME, а топ-3 заняли Gambit против Alliance.



Это был самый длинный майнор текущего соревновательного сезона по количеству эфирного времени — 80 часов. Это связано с форматом чемпионата — групповая стадия прошла по круговой системе, а все участники прошли в верхнюю сетку плей-офф.



OGA Dota Pit Minor 2019 завершился 28 апреля. В финале NiP обыграла EHOME со счётом 3:2. Киберспортсмены получили $ 125 тыс. и 120 очков DPC. Также команда получила путёвку на MDL Disneyland Paris Major.

