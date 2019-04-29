Ростислав fn Лозовой сыграет за VP на Adrenaline Cyber League 2019

Команда Virtus.pro выступит на турнире Adrenaline Cyber League 2019 с заменой. Вместо Павла 9pasha Хвастунова в составе сыграет Ростислав fn Лозовой. Об этом сообщается на сайте организации.



«График команды на этот период сезона был сформирован еще до приглашения на ACL, потому мы с пониманием отнеслись к желанию Паши провести время с семьей. Вся команда благодарна Ростиславу за то, что он уже второй раз за сезон выступит в нашем составе на позиции керри, а RAMZES666 сыграет на оффлейне», — прокомментировал изменения генеральный менеджер команды Роман Дворянкин.



Adrenaline Cyber League 2019 пройдёт с 25 по 26 мая в Москве, в Loft Hall. Пока известны три из четырёх участников соревнований: Virtus.pro, Old But Gold и Natus Vincere. Последний инвайт будет объявлен позже. Команды разыграют призовой фонд в $ 100 тыс.

