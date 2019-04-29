Virtus.pro сыграет в одной группе с Team Liquid на MDL Disneyland Paris Major

Организаторы турнира MDL Disneyland Paris Major опубликовали результаты жеребьёвки команд на групповом этапе. По её результатам Virtus.pro сыграет в одной группе с Keen Gaming, Team Liquid и TEAM TEAM, а Team Empire поборется за посев в плей-офф с Team Secret, Ninjas in Pyjamas и Chaos Esports Club.

Групповая стадия пройдёт в формате GSL, с форматом матчей до двух побед (best-of-three). По её результатам две лучших команды каждой группы отправятся в верхнюю сетку плей-офф, а оставшиеся участники — в «лузеры».



MDL Disneyland Paris Major станет четвёртым мэйджором соревновательного сезона по Dota 2. Он пройдёт с 4 по 12 мая в Париже (Франция). Участники разыграют призовой фонд в $ 1 млн и 15 тыс. баллов Dota Pro Circuit.