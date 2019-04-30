Игроки в Apex Legends нашли баг с передвижением упавших игроков

Пользователи шутера Apex Legends обнаружили новую ошибку в игре. Она позволяет упавшим игрокам быстрее передвигаться и подпрыгивать, что помогает им избежать добивания соперниками.



Соответствующий видеоролик опубликовал один из пользователей форума Reddit. После падения ему удалось забраться на грузовик и передать информацию о нахождении соперника своему союзнику. Баг легко воспроизвести при помощи одновременного нажатия клавиш спринта и прыжка.



Ранее представитель Apex Legends заявил, что Respawn Entertainment отсрочила разработку новой части Titanfall из-за работы над «королевской битвой». По его словам, сначала компания сосредоточится на исправлении ошибок и повышении стабильности игрового клиента. После этого разработчики займутся созданием нового контента для игры.