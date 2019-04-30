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Игроки в Apex Legends нашли баг с передвижением упавших игроков

Игроки в Apex Legends нашли баг с передвижением упавших игроков
Киберспорт / Другие игры

Пользователи шутера Apex Legends обнаружили новую ошибку в игре. Она позволяет упавшим игрокам быстрее передвигаться и подпрыгивать, что помогает им избежать добивания соперниками.

Соответствующий видеоролик опубликовал один из пользователей форума Reddit. После падения ему удалось забраться на грузовик и передать информацию о нахождении соперника своему союзнику. Баг легко воспроизвести при помощи одновременного нажатия клавиш спринта и прыжка.

Ранее представитель Apex Legends заявил, что Respawn Entertainment отсрочила разработку новой части Titanfall из-за работы над «королевской битвой». По его словам, сначала компания сосредоточится на исправлении ошибок и повышении стабильности игрового клиента. После этого разработчики займутся созданием нового контента для игры.

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