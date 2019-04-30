Число зарегистрированных пользователей Steam превысило 1 млрд

База зарегистрированных учётных записей Steam превысило 1 млрд. Об этом сообщает портал PC GamesN. Согласно сервису Steam ID Finder, им стал игрок, скрывающийся под никнеймом «amusedsilentdragonfly».



Стоит отметить, что речь не идёт об 1 млрд уникальных зарегистрированных пользователях. Steam ID Finder не исключает из общего числа тысячи различных аккаунтов, которые используются в качестве смурфов, для мошенничества и спама.



В октябре 2018 года Valve рассказала о статистике активных пользователей Steam. Согласно заявлению разработчиков, ежемесячно цифровым магазином пользуются более 90 млн человек. Ежедневно сервис запускают более 47 млн игроков, а пиковый онлайн платформы составил 18,5 млн пользователей.