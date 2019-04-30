Renegades выступит на ESL One Cologne 2019 по CS:GO

Организаторы чемпионата ESL One Cologne 2019 по CS:GO объявили очередного участника. Приглашение досталось австралийскому коллективу Renegades. Об этом сообщается в «твиттере» турнирного оператора.

Команда стала девятым участником соревнований. Ранее организаторы пригласили на турнир Astralis, BIG, ENCE eSports, FaZe Clan, Fnatic, MIBR, Natus Vincere и Ninjas in Pyjamas. Еще три состава получат прямые приглашения. Оставшиеся три путёвки разыграют победители квалификаций в Европе, Северной Америке и Азии.



ESL One Cologne 2019 пройдёт со 2 по 7 июля в Кёльне (Германия). Призовой фонд соревнований составит $ 300 тыс.



Действующим чемпионом турнира является Natus Vincere. В прошлом году коллектив обыграл в финале BIG со счётом 3:1.