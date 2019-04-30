Solo — об истории с 322: я поддался небольшому искушению и очень об этом пожалел

Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин стал одним из гостей программы «Редакция» Алексея Пивоварова. В выпуске журналист вспомнил об истории с баном в 2013 году и попросил киберспортсмена дать совет молодым игрокам.

«Сейчас уже другое время всё-таки. Если мы говорим о 2012-2013 годах и киберспорте в то время, то тогда это было на чистом энтузиазме. Деньги зарабатывали единицы в мире. Ты должен был посвятить всего себя вот этому пути в никуда. Ты не знал, что киберспорт станет настолько масштабным событием.



Действительно, в то время я поддался этому небольшому искушению и очень об этом пожалел. Тогда это была вынужденная мера, чтобы дальше продолжить заниматься киберспортом. Потому что кушать не на что было и квартиру снимать. Сейчас в киберспорте даже игроки невысокого уровня могут себя обеспечить едой и жильём. Настолько сильно киберспорт вырос», — объяснил Березин.

В 2013 году Solo выступал за состав RoX.KIS. В матче против zRage на турнире Ice Dota 2 он поставил $ 100 против своей команды при коэффициенте 3.22. Выигрыш должен был составить $ 322. Когда об истории стало известно, Березин получил пожизненный запрет на выступление на турнирах. Впоследствии его сократили до одного года.



Сейчас он представляет одну из сильнейших команд в СНГ-регионе — Virtus.pro. Состав уже обеспечил себя путёвкой на The International 9.