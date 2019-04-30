Российская Премьер-Лига и KONAMI разыграют 1 млн рублей на турнире по PES 2019

Игровой разработчик KONAMI и Российская Премьер-Лига объявили о создании киберспортивной лиги по футбольному симулятору Pro Evolution Soccer 2019. Об этом сообщается на странице игры в соцсети «ВКонтакте». В рамках соревнований будет разыгран призовой фонд в 1 млн рублей.



Соревнования пройдут в два этапа. На первом организаторы проведут онлайн-отборочные. В них смогут принять участие все желающие. Квалификации пройдут 12 и 18 мая на платформе Esports.mail.ru. Регистрация на соревнования откроется сегодня, 30 апреля. Для участия необходимо будет написать личное сообщение в группу игры во «ВКонтакте» и следовать инструкциям.



Итоговый турнир состоится 31 мая в Москве. Подробности проведения организаторы пообещали объявить позже.



PES 2019 вышла 28 августа 2018 года на PC, Xbox One и PlayStation 4. Игра получила положительные отзывы критиков, набрав 79 баллов на портале Metacritic.