Pieliedie стал новым игроком Forward Gaming

Forward Gaming провела замены в составе по Dota 2. Команду покинул Картик Kitrak Рати. Его место занял Йохан pieliedie Острем, который также будет исполнять капитанские обязанности.

Рати находился в команде на испытательном сроке с 24 марта 2019 года. Точные причины замены не называются.

Forward Gaming заняла 5-6-ю строчку на OGA Dota PIT Minor 2019. Пятёрка уступила EHOME во втором раунде нижней сетки.

Сейчас команда занимает 17-е место в рейтинговой таблице DPC. В активе состава 154,88 балла. На прямое приглашение на The International 9 могут рассчитывать только 12 команд. Остальные участники будут должны пройти региональные квалификации.