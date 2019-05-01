Valve представила расписание майноров и мэйджоров на сезон 2019/2020

Valve открыла прием заявок на проведение чемпионатов серии DPC в сезоне 2019/2020. При подаче предложения потенциальные организаторы турнира должны предоставить максимально полную информацию о нем.

Компания также опубликовала расписание майноров и мэйджоров на год. Оно совпадает по месяцам с текущим сезоном. Количество турниров не изменится.

На странице отмечается, что со следующего сезона Valve будет самостоятельно определять формат майноров и мэйджоров и квалификаций к ним. Прием заявок закончится 25 мая, после чего в компании займутся их рассмотрением.

Даты проведения майноров:

5-9 ноября;

7-11 января;

3-7 марта;

22-26 апреля;

9-13 июня.

Даты проведения мэйджоров: