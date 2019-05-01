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Valve представила расписание майноров и мэйджоров на сезон 2019/2020

Valve представила расписание майноров и мэйджоров на сезон 2019/2020
Киберспорт / Dota 2

Valve открыла прием заявок на проведение чемпионатов серии DPC в сезоне 2019/2020. При подаче предложения потенциальные организаторы турнира должны предоставить максимально полную информацию о нем.

Компания также опубликовала расписание майноров и мэйджоров на год. Оно совпадает по месяцам с текущим сезоном. Количество турниров не изменится.

На странице отмечается, что со следующего сезона Valve будет самостоятельно определять формат майноров и мэйджоров и квалификаций к ним. Прием заявок закончится 25 мая, после чего в компании займутся их рассмотрением.

Даты проведения майноров:

  • 5-9 ноября;
  • 7-11 января;
  • 3-7 марта;
  • 22-26 апреля;
  • 9-13 июня.

Даты проведения мэйджоров:

  • 16-24 ноября;
  • 18-26 января;
  • 14-22 марта;
  • 2-10 мая;
  • 20-28 июня.
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