Valve представила расписание майноров и мэйджоров на сезон 2019/2020

Valve открыла прием заявок на проведение чемпионатов серии DPC в сезоне 2019/2020. При подаче предложения потенциальные организаторы турнира должны предоставить максимально полную информацию о нем.
Компания также опубликовала расписание майноров и мэйджоров на год. Оно совпадает по месяцам с текущим сезоном. Количество турниров не изменится.
На странице отмечается, что со следующего сезона Valve будет самостоятельно определять формат майноров и мэйджоров и квалификаций к ним. Прием заявок закончится 25 мая, после чего в компании займутся их рассмотрением.
Даты проведения майноров:
- 5-9 ноября;
- 7-11 января;
- 3-7 марта;
- 22-26 апреля;
- 9-13 июня.
Даты проведения мэйджоров:
- 16-24 ноября;
- 18-26 января;
- 14-22 марта;
- 2-10 мая;
- 20-28 июня.