Компания Blizzard отказалась от посещения игровой выставки Gamescom 2019 в связи с внутренним курсом на оптимизацию расходов.

С недавних пор приоритет нашей студии — разработка текущих и будущих игр, из-за чего мы не примем участие в Gamescom 2019. Это шоу — важное событие для игроков из Европы и всего мира, и поэтому жаль, что мы не сможем встретиться с ними в Кёльне в этом году, — говорится в заявлении.

В компании отметили, что им не терпится рассказать о новых проектах, над которыми сейчас работают в студиях. Однако это случится в «свое время».

В декабре 2018 года Blizzard свернула киберспортивную программу Heroes of the Storm, а также перевела большую часть команды разработки MOBA на другие проекты. В феврале 2019 стало известно о сокращении 775 сотрудников. В основном увольнения коснулись отделов, не связанных с разработкой. В то же время компания активно ищет новых специалистов для своих игр.