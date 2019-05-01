Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт / Новости /

Глава Forward Gaming прокомментировал подписание pieliedie

Глава Forward Gaming прокомментировал подписание pieliedie
Киберспорт / Dota 2

Генеральный менеджер Forward Gaming Давид Даштоян прокомментировал подписание Йохана pieliedie Острема. В заявлении порталу Cybersport.ru он отметил, что хотел договориться со шведом еще перед отборочными на мэйджор в Париже, но тот отказался.

«После того как Mineski анонсировали разрыв контракта с pieliedie, мы сразу вышли на связь с Йоханом. Однако pieliedie сообщил, что ему необходим отдых и что он не готов сразу после турнира в Стокгольме полететь в Нью-Йорк, чтобы принять участие в квалификации к MDL Disneyland Paris Major.

Поэтому мы приняли решение пригласить с испытательным сроком молодого капитана Картика Kitrak Рати, которого рекомендовал наш новый мидер ССnC. К сожалению, команда во главе с Картиком показала неудовлетворительные результаты на MDL и OGA Dota PIT Minor, в результате чего мы решили не продлевать контракт с игроком.

После майнора мы снова связались с pieliedie, который на этот раз решил принять наше предложение», — заключил Даштоян.

Йохан pieliedie Острем стал игроком Forward Gaming 30 апреля. Швед заменил Картика Kitrak Рати.

Pieliedie стал новым игроком Forward Gaming
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент