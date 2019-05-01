Глава Forward Gaming прокомментировал подписание pieliedie

Генеральный менеджер Forward Gaming Давид Даштоян прокомментировал подписание Йохана pieliedie Острема. В заявлении порталу Cybersport.ru он отметил, что хотел договориться со шведом еще перед отборочными на мэйджор в Париже, но тот отказался.

«После того как Mineski анонсировали разрыв контракта с pieliedie, мы сразу вышли на связь с Йоханом. Однако pieliedie сообщил, что ему необходим отдых и что он не готов сразу после турнира в Стокгольме полететь в Нью-Йорк, чтобы принять участие в квалификации к MDL Disneyland Paris Major.



Поэтому мы приняли решение пригласить с испытательным сроком молодого капитана Картика Kitrak Рати, которого рекомендовал наш новый мидер ССnC. К сожалению, команда во главе с Картиком показала неудовлетворительные результаты на MDL и OGA Dota PIT Minor, в результате чего мы решили не продлевать контракт с игроком.



После майнора мы снова связались с pieliedie, который на этот раз решил принять наше предложение», — заключил Даштоян.

Йохан pieliedie Острем стал игроком Forward Gaming 30 апреля. Швед заменил Картика Kitrak Рати.