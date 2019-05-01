OG представила Sockshka новым тренером состава

Бывший профессиональный игрок Титоуан Sockshka Мерло стал новым тренером OG. Об этом команда объявила в посте на странице в «Твиттере».

В организации утверждают, что Мерло находился на испытательном сроке с января 2019 года. В клубе никак не прокомментировали уход Кристиана ppasarel Банасеану, с которым состав взял The International 8.

В таблице DPC чемпионы мира занимают 27 строчку. В их активе 48 очков. Команда занимала 5-6 места на The Bucharest Minor и StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. Для прямого попадания на TI9 необходимо попасть в топ-12.

Мерло завершил профессиональную карьеру в 2015 году. Он выступал на позиции керри. Последним составом оказался Monkey Freedom Fighters.