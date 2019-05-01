Fnatic привлекла $ 19 млн инвестиций от сооснователя «ВКонтакте» и группы фондов

Киберспортивный клуб Fnatic привлёк $ 19 млн инвестиций от группы предпринимателей. Лидером выступил фонд LVL1 Льва Левиева, сооснователя социальной сети «ВКонтакте». Российский бизнесмен войдёт в совет директоров организации.

Вместе с ним в первом раунде поучаствовали венчурные и инвестиционные компании Beringea, BlackPine, Unbound, а также руководитель MIT Media Lab Дзёити Ито.

В топ-менеджменте клуба провели перестановки. Основатель Fnatic Сэм Мэтьюс вернулся в кресло генерального директора. Он заменил Воутера Слейфферса (Wouter Sleijffers), который занимал должность в последние четыре года. Бывшие CEO гоночной команды Mercedes AMG F1 Ник Фрай стал президентом, а глава Affectv Глен Калверт — операционным директором Fnatic.

Клуб направит инвестиции на развитие и увеличение присутствия в Азии и Северной Америке, расширение персонала со 150 до 1000 в течение пяти лет, выпуск новой линейки переферийных устройств, а также на развитие команд и укрепление позиций в LEC (League of Legends European Championship).

Fnatic основана в 2004 году Сэмом Мэтьюсом. Сейчас клуб представлен в девяти игровых дисциплинах.