Павел byali Белиньски ушел из Virtus.pro

Состав Virtus.pro по CS:GO остался без пятого игрока. Павел byali Белиньски покинул команду. Об этом киберспортсмен рассказал на странице в «Инстаграме».

Ничего плохого не произошло во время буткемпа, мы просто не могли договориться об общих принципах для команды. Я решил уйти, не создавая никаких проблем, — говорится в сообщении.

Михал OKOLICIOUZ Гловаты из EURONICS Gaming заменит соотечественника в ближайших матчах. Он присоединился к команде в роли стендина.

25 марта Virtus.pro отправила капитана Матеуша TOAO Завистовски в запас. Обязанности внутриигрового лидера на себя взял Януш Snax Погожельски.

Byali уже не в первый раз уходит из VP. До этого он представлял организацию с января 2014 года по ноябрь 2018, после чего покинул организацию. В декабре он вернулся в обновленный состав.