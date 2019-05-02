Valve перенесла сроки проведения будущих мэйджоров по CS:GO на май и ноябрь

Разработчики Counter-Strike: Global Offensive начали приём заявок на проведение мэйджоров в 2020 и 2021 годах, пишет HLTV. По срокам они будут проходить всего две недели, но в другие месяцы — май и ноябрь. Их количество при этом останется неизменным — два чемпионата в год.

Расписание турниров в 2020 году:

Первый мэйджор — с 11 по 24 мая.

Второй мэйджор — со 2 по 15 ноября.

Расписание турниров в 2021 году:

Первый мэйджор — с 10 по 23 мая.

Второй мэйджор — с 1 по 14 ноября.

В компании намерены определиться с организаторами чемпионатов до конца июня. К тому же сроку рассмотрят заявки на проведение мэйджоров в 2021 году.

В руководстве для турнирных операторов Valve отметила, что матчи мэйджоров должны транслироваться в максимально удобное время для большинства зрителей, включая прайм-тайм — 21:00 по центральному европейскому времени (23:00 по мск).

Без изменений сохранилось правило, когда майнор должен проходить в той же стране, что и основной чемпионат, чтобы избежать визовых проблем.

Ближайший мэйджор по CS:GO состоится в Берлине с 20 августа по 8 сентября. Большинство профессиональных игроков выступили против такой периодичности, так как летом все составы только выходят из отпусков и находятся не на пике формы.