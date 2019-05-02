Комментатор Overwatch League: спонсоры приходят в OWL, приносят туда миллионы

Комментатор Overwatch League Павел Rillion Шабалин в интервью Cybersport.ru объяснил, почему франшизная лига продолжит расти и развиваться.

«Упрётся ли Overwatch League в развитии? Не думаю, что упрётся. Впереди ещё третий сезон, всё только начинается. Только что случился первый выездной матч, и он оказался просто бомбическим — у меня до сих пор мурашки по коже идут от того, как это всё происходило, сколько там было людей. А ведь это был регулярный матч — не финал, не полуфинал и даже не плей-офф.



Спонсоры приходят в Overwatch League, приносят туда миллионы и миллионы долларов. Все говорили, что эти безумные ценники за вход в лигу просто отвернут всех от участия в ней. Но в итоге даже более дорогие слоты на второй сезон разлетелись, как горячие пирожки.



Есть спрос — есть и предложение. Спрос огромнейший, причём спрос среди инвесторов тоже очень большой. На третий сезон количество команд, вероятно, ещё сильнее увеличится. Я думаю, третий сезон станет показательным. И вот если в третьем сезоне рост остановится, это уже будет немного предсказуемее. Но сейчас рост точно не прекратится», — заявил Шабалин.

Второй сезон Overwatch League стартовал 14 февраля. В регулярном сезоне пока лидируют New York Excelsior (12 побед, 1 поражение) и Vancouver Titans (12 побед). В течение года 20 команд поборются за призовой фонд в размере $ 5 млн.