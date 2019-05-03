Национальный музей игр The Strong в Нью-Йорке включил Mortal Kombat в Зал славы

Национальный музей игр The Strong в Нью-Йорке включил во Всемирный зал славы Mortal Kombat, Super Mario Kart, Colossal Cave Adventure и пасьянс «Косынку».

В заявлении отмечается вклад и влияние всех четырех победителей на игровую индустрию и поп-культуру. При отборе учитывались мнения журналистов, ученых и представителей других профессий.

Colossal Cave Adventure — текстовый квест 1976 года, который основал жанр приключенческих и фэнтезийных игр. В CCA пользователь управляет персонажем при помощи текстовых команд. Он исследует систему пещер в поисках сокровищ и попутно решает головоломки.

Пасьянс «Косынка» оказала влияние на рынок казуальных игр. По данным музея, ее установили более, чем на миллиарде компьютеров.

Super Mario Kart популяризировала жанр гонок на картах, а Mortal Kombat оценили за передовую графику, уникальные боевые стили, секреты и персонажей.

Всемирный зал славы основали в 2015 году. Сейчас в него входят DOOM, Final Fantasy 7, World of Warcraft, Space Invaders, Pac-Man, Street Fighter 2, Grand Theft Auto 3 и другие.