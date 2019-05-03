Количество заблокированных игроков в Apex Legends на PC выросло до 770 тысяч

Студия Respawn с момента выпуска Apex Legends заблокировала 770 тыс. пользователей на PC. Из них 300 тыс. повторно воспользовались читами, после чего их снова забанили. Об этом рассказал представитель компании на форуме Reddit.

За последние 20 дней разработчики закрыли доступ 4 тыс. учетных записей продавцов запрещенного ПО. При этом общее количество нечестных игроков в матчах сократилось вдвое. Этому также поспособствовала новая система жалоб. Она помогла отлавливать читы, на которые раньше не реагировал Easy-Anti-Cheat.

В Respawn очень серьезно относятся к проблеме нечестной игры. Компания и дальше продолжит бороться с недобросовестными пользователями.

Apex Legends вышла в феврале 2019 года. С того момента «королевскую битву» запустили более 50 млн игроков. В марте в игре появился Боевой пропуск.