Team Empire сыграет на MDL Disneyland Paris Major 2019 без замен

Team Empire выступит на MDL Disneyland Paris Major 2019 в полном составе. Олег sayuw Каленбет получил визу и сегодня, 3 мая, направится во Францию. Об этом сообщил менеджер команды Дмитрий Korb3n Белов.
О проблемах с документами у Каленбета рассказал спортивный директор Team Empire Александр StrangeR Соломонов. По его словам, после первого обращения в посольстве отказали киберспортсмену в визе и не вернули паспорт.
Групповая стадия MDL Disneyland Paris Major 2019 пройдёт 4-5 мая. Две лучшие команды из каждой четвёрки отправятся в верхнюю сетку плей-офф, остальные — в нижнюю.
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