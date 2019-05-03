Team Empire сыграет на MDL Disneyland Paris Major 2019 без замен

Team Empire выступит на MDL Disneyland Paris Major 2019 в полном составе. Олег sayuw Каленбет получил визу и сегодня, 3 мая, направится во Францию. Об этом сообщил менеджер команды Дмитрий Korb3n Белов.

О проблемах с документами у Каленбета рассказал спортивный директор Team Empire Александр StrangeR Соломонов. По его словам, после первого обращения в посольстве отказали киберспортсмену в визе и не вернули паспорт.

Групповая стадия MDL Disneyland Paris Major 2019 пройдёт 4-5 мая. Две лучшие команды из каждой четвёрки отправятся в верхнюю сетку плей-офф, остальные — в нижнюю.