Activision Blizzard отчиталась о финансовых показателях первого квартала 2019-го

Activision Blizzard провела собрание акционеров. Чистый доход компании за первый квартал 2019 года составил $ 1,83 млрд. Операционная прибыль достигла отметки в $ 570 млн.

По сравнению с 2018 годом у издательства наблюдается падение ($ 1,97 млрд и $ 595 млн соответственно). Однако аналитики предсказывали куда более плохие показатели из-за ухода Bungie и новостей вокруг Heroes of the Storm.

В то же время в Activision Blizzard продолжают считать, что финансовый год будет непростым. В компании ожидают падение прибыли на 50%, а вместе с ним и снижение продаж с $ 7,5 млрд до $ 6,03 млрд.

В будущем издатель сосредоточится на основных франшизах. Штат разработки увеличится на 20%. При этом компания будет создавать больше продуктов для мобильных платформ.