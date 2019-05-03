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Пять команд Overwatch League приобрели слоты во франшизной лиге Call of Duty

Пять команд Overwatch League приобрели слоты во франшизной лиге Call of Duty
Киберспорт / Другие игры

Activision Blizzard продала первые пять слотов во франшизной лиге Call of Duty. Ими оказались владельцы команд из Overwatch League. Об этом стало известно из квартального отчёта компании.

Список городов и участников:

  • Атланта — Atlanta Esports Ventures (Atlanta Reign);
  • Даллас — Team EnVyUs (Dallas Fuel);
  • Нью-Йорк — Sterling VC и владелец New York Mets (New York Excelsior);
  • Париж — DM-ESports (Paris Eternal);
  • Торонто — OverActive Media (Toronto Defiant).

Подробности сделки с Activision Blizzard не раскрываются. По данным ESPN, цена за слот составила $ 25 млн. Запуск лиги должен состояться в 2020 году.

В Activision Blizzard планируют и дальше развивать киберспортивное направление. Зрительская аудитория второго сезона Overwatch League выросла на 30%. Компании также удаётся постоянно распродавать билеты в Blizzard Arena. В апреле организаторы лиги совместно с Dallas Fuel провели домашний матч в Далласе. На игры в течение двух дней удалось собрать по 4,5 тыс. зрителей.

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